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11 கிலோ சந்தன கட்டைகள் பஸ்சில் கடத்த முயன்றவர் கைது
11 கிலோ சந்தன கட்டைகள் பஸ்சில் கடத்த முயன்றவர் கைது
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:52 AM
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ஓசூர்:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், ஓசூர், ஜூஜூவாடி சோதனைச்சாவடியில், சிப்காட் போலீசார்
சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது அவ்வழியாக கிருஷ்ணகிரி நோக்கி சென்ற
தனியார் பஸ்சை சோதனையிட்டனர். அதில் சந்தேகப்படும் படி இருந்த,
ஒருவரின் பையை வாங்கி பார்த்தபோது அதில், 11 கிலோ அளவிலான சந்தன
கட்டைகள் இருந்தன.
விசாரணையில் அவர், சூளகிரி அடுத்த நெரிகத்தை
சேர்ந்த சின்னப்பன், 50, என்பதும், கர்நாடக மாநிலம், கெங்கேரியில்
முனியப்பன் என்பவரிடம் இருந்து, சந்தன கட்டைகளை வாங்கி, அவர்
கூறுபவரிடம் விற்று கொடுப்பதும் தெரிந்தது. சந்தன கட்டைகளுடன்
சின்னப்பனை போலீசார் கைது செய்து, வனத்துறையினரிடம்
ஒப்படைத்தனர்.