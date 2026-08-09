/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/பைனான்சியர் வீட்டில் திருட முயன்றவருக்கு வலை
ADDED : ஆக 09, 2026 02:55 AM
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போச்சம்பள்ளி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், போச்சம்பள்ளி ராசி நகரை சேர்ந்தவர் ராமன், 50. அம்மன் என்ற பெயரில் பைனான்ஸ் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார்;
நேற்று முன்தினம் அதிகாலை, 3:15 மணிக்கு, வீட்டில் குடும்பத்துடன் துாங்கி கொண்டிருந்தார். அப்போது, வீட்டின் சுற்றுச்சுவரை ஏறி குதித்த மர்ம நபர், வீட்டிற்குள் நுழைந்து திருட முயன்றார்.சத்தம் கேட்டு ராமன் குடும்பத்தினர் கண் விழித்ததால், அங்கி-ருந்து மர்ம நபர் தப்பி சென்றார். வீட்டிலிருந்த, 'சிசிடிவி' கேமரா காட்சிகள் மற்றும் கைரேகைகளை பதிவு செய்து விசாரித்தபோது, போச்சம்பள்ளி அடுத்த அரசம்பட்டி சுண்ணாம்புக்கார தெருவை சேர்ந்த சிவா, 47, என்பவர் திருட முயன்றது தெரிந்து, அவர் மீது வழக்குப்பதிந்து, போச்சம்பள்ளி போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.