/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/பட்டாசு வாங்க வந்தவர் வாகனம் மோதி சாவு
ADDED : நவ 09, 2026 01:05 AM
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ஓசூர்: கர்நாடகா மாநிலம், கோலார் சவுடேஸ்வரி நகரை சேர்ந்தவர் ராமப்பா, 57. அப்பகுதியில் ஓட்டல் நடத்தி வருகிறார். கடந்த, 6ம் தேதி மாலை, 4:15 மணிக்கு, பட்டாசு வாங்க ஓசூர் வந்தார். பெங்களூரு - ஓசூர் தேசிய நெடுஞ்
சாலையில் உள்ள பழைய வட்டார போக்குவரத்து அலுவலக சோதனைச்சாவடி அருகே, பட்டாசு கடைக்கு செல்ல சாலையை கடந்தார்.
அப்போது அவ்வழியாக வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம், அவர் மீது மோதி விட்டு நிற்காமல் சென்றது. இதில் படுகாயமடைந்த ராமப்பா, ஓசூர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, நேற்று முன்தினம் அதிகாலை உயிரிழந்தார். ஓசூர் சிப்காட் இன்ஸ்பெக்டர்
இளவரசன் விசாரிக்கிறார்.
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