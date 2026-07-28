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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ எம்.ஐ.எஸ்., திட்டத்தால் பயனில்லை 'மா' விவசாயிகள் நஷ்டஈடு கோரி மனு

எம்.ஐ.எஸ்., திட்டத்தால் பயனில்லை 'மா' விவசாயிகள் நஷ்டஈடு கோரி மனு

எம்.ஐ.எஸ்., திட்டத்தால் பயனில்லை 'மா' விவசாயிகள் நஷ்டஈடு கோரி மனு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:58 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:58 AM

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கிருஷ்ணகிரி; தமிழ்நாடு, 'மா' உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பு தலைவர் ஜெயகோபி மற்றும் நிர்வாகிகள் நேற்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அளித்த மனுவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 'மா' சாகுபடி செய்-துள்ள விவசாயிகளுக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் எம்.ஐ.எஸ்., (மார்க்கெட் இன்டர்-வென்சன் ஸ்கீம்) எனும் திட்டம் மூலம் குறைந்த-பட்ச ஆதார விலை தருவதாக கூறி உள்ளது. தற்-போது தொழிற்சாலைகளுக்கு வழங்கும் மாங்-காய்க்கு கிடைக்கும் தொகையுடன், ஆதார விலையும் சேர்ந்து கிடைக்கும். ஆனால், மாங்காய் சீசன் முடிந்துள்ள நிலையில், இத்திட்-டத்தால், எந்தவித பயனும் இல்லை.மேலும், இத்திட்டம் அறுவடையிலுள்ள குறிப்-பிட்ட சில, 'மா' வகைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் வகையில், வரன்முறை செய்யப்பட்-டுள்ளது, ஆனால், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தற்போது, 'மா' சீசன் முடிந்த நிலையில், எந்த, 'மா' விவசாயிக்கும் இது பலன் அளிக்காது. பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றும் வகையில், வரும், 6ல், தாக்கல் செய்ய உள்ள வேளாண் பட்ஜெட்டில், மாநில அரசு நிதியில், 100 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி, பாதிக்கப்பட்ட, 'மா'

விவசாயிகளுக்கு இடைத்தரகர்கள் இன்றி, நேர-டியாக நஷ்டஈடு மற்றும் ஆதரவு விலையை வழங்க வேண்டும்,

மாங்கூழ் உற்பத்திக்கு பயன்படும் தோத்தாபுரி, நீலம், செந்துாரா உள்ளிட்ட மாம்பழங்களுக்கும் சேர்த்து உரிய நஷ்டஈடு வழங்கவும், மாவட்ட கலெக்டர், தமிழக அரசுக்கு பரிந்துரை செய்ய வேண்டும். ஏற்கனவே, 'மா' சாகுபடி குறித்த கணக்கீடு செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் தயார் நிலையில் உள்ள சூழலில், 'மா' சாகுபடி செய்த விவசாயிகளுக்கு, வரும் வேளாண் பட்ஜெட்டில் குறைந்தபட்சம் கிலோ ஒன்றுக்கு, 5 ரூபாய் இழப்-பீடாக வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு, அதில் தெரி-வித்துள்ளனர்.

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