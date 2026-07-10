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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ 'மா' கிலோவுக்கு ரூ.4 அரசு நிவாரணம் அறிவிப்பை வரவேற்ற விவசாயிகள்

'மா' கிலோவுக்கு ரூ.4 அரசு நிவாரணம் அறிவிப்பை வரவேற்ற விவசாயிகள்

'மா' கிலோவுக்கு ரூ.4 அரசு நிவாரணம் அறிவிப்பை வரவேற்ற விவசாயிகள்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:32 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:32 AM

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கிருஷ்ணகிரி:கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட, 'மா' விவசாயிகள் கூட்டமைப்பின் தலைவர் சவுந்தரராஜன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், 'மா' ஏற்றுமதி மூலம், நாட்டிற்கு பல கோடி ரூபாய் அந்நிய செலாவணி கிடைக்கிறது. 'மா' சாகுபடியால் பல ஆயிரம் பேர் வேலை வாய்ப்பையும் பெற்று வருகின்றனர். இத்தனை சிறப்புகள் இருந்தாலும், 'மா' விவசாயிகள் பல ஆண்டுகளாக விலை வீழ்ச்சியால் பாதிக்கப்பட்டு வாழ்வாதாரத்தை இழந்து கடனாளியாகி உள்ளனர். அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை முந்தைய அரசாங்கங்கள் அலட்சியப்படுத்தியது. 'மா' விவசாயிகளை பாதுகாக்க தவறியது. தற்போது, தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்த பின், தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய், 'மா' விவசாயிகளின் கஷ்டங்களை உணர்ந்து, மத்திய அரசின் நிதி உதவியுடன், மாநில அரசின் பங்களிப்புடன், 'மா' கிலோவுக்கு, நான்கு ரூபாய் வீதம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு வரவேற்கத்தக்கது. எனவே, 'மா' விவசாயிகள் கூட்டமைப்பு சார்பில், தமிழக முதல்வர், வேளாண்துறை அமைச்சர் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் ஆகியோருக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

தொடர்ந்து, 'மா' விவசாயிகளை பாதுகாக்க ஒன்றியம்தோறும் அரசு மாங்கூழ் தொழிற்சாலை அமைக்க வேண்டும். 'மா' சாகுபடி செய்ய, சிறப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும். அரசின் மானியங்கள் விவசாயிகளுக்கு முழுமையாக சென்றடையும் வகையில், திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும். வேளாண் துறையில் விவசாயிகளை ஏமாற்றும் நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு, அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

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