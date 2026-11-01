/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/கஞ்சா விற்ற தம்பதி கைது
ADDED : நவ 01, 2026 01:35 AM
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சூளகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் சையத் சுல்தான் பாஷா மற்றும் போலீசாார், கிருஷ்ணாபாளையம் பகுதியில் ரோந்து சென்றனர்.
அப்போது, அப்பகுதியை சேர்ந்த டிரைவர் கங்காதுரை, 32, என்பவர், கஞ்சாவை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வது தெரிந்தது. அவரது வீட்டில் சோதனை செய்த போலீசார், மாட்டுக்கொட்டகையில் பதுக்கி வைத்திருந்த, 6 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 12 கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். இது தொடர்பாக, கங்காதுரை மற்றும் அவரது மனைவி பவித்ரா, 25, ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.