சின்னாற்றில் கொட்டப்படும் மருத்துவக்கழிவு தென்பெண்ணையாறும் மாசடையும் அவலம்
சின்னாற்றில் கொட்டப்படும் மருத்துவக்கழிவு தென்பெண்ணையாறும் மாசடையும் அவலம்
UPDATED : நவ 02, 2026 03:12 AM
ADDED : நவ 02, 2026 02:19 AM
ஓசூர்: ஓசூர் அருகே, சின்னாற்றில் மருத்துவ கழிவுகளை கொட்டுவதால், தென்பெண்ணை ஆறும் மாசடைந்து வருகிறது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் தர்கா சந்திராம்பிகை ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீர், சின்னாறு என்ற பெயரில் உருவாகி, கே.சி.சி., நகர், சமத்துவபுரம், புனுகன்தொட்டி வழியாக, பெத்தகொள்ளு பகுதிக்கு சென்று, அங்கு தென்பெண்ணை ஆற்றில் கலக்கிறது. மழைக்காலங்களில் சின்னாற்றில் அதிகளவு வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடும். மற்ற நாட்களில் குறைந்தளவில் நீர் செல்லும்.சின்னாறு செல்லும் பாதையில் உள்ள கிராமங்களில், நிலத்தடி நீர்மட்டம் கணிசமாக உயந்திருப்பதால், விவசாய சாகுபடி பரவலாக நடக்கிறது. சின்னாறு செல்லும் பாதையில், அலசநத்தம் - பெத்தக்கொள்ளு சாலை செல்கிறது. அதனால், வாகனங்கள் சென்று வரும் வகையில், புனுகன்தொட்டி அருகே பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த பாலத்திலிருந்து அடிக்கடி சின்னாற்றில் மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு வருகின்றன. அதனால், சின்னாறு மாசடைந்து வருகிறது. தனியார் மருத்துவமனைகள், கிளினிக்குகள், அங்கு சேரும் சுகாதார கழிவுகளை, அதற்கென உள்ள நிறுவனங்களிடம் பணம் கட்டி வழங்க வேண்டும். அதை பத்திரமாக எடுத்து சென்று அழிக்க வேண்டும். ஆனால், ஓசூர் பகுதியில் மருத்துவக் கழிவுகள், காலாவதியான மருந்து, மாத்திரைகள், சின்னாற்றில் கொட்டுவதால், அந்த நீர் மாசடைந்து வருகிறது. ஏற்கனவே தென்பெண்ணை ஆற்றில் அதிகளவு ரசாயனம் கலப்பதால், ஆறு மாசடைந்து ரசாயன நுரை ஏற்பட்டு, துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
சின்னாற்றில் மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால், அதன் மூலமாக, தென்பெண்ணை ஆறு மேலும் மாசடைந்து வருவதாக, சமூக ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். மருத்துவ கழிவுகளை ஆற்றில் கொட்டுவது யார் என கண்டறிந்து, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க, பொதுமக்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.