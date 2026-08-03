நத்தம் அரசு பள்ளியில் படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு
நத்தம் அரசு பள்ளியில் படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் சந்திப்பு
ADDED : ஆக 03, 2026 01:43 AM
கிருஷ்ணகிரி: திருப்பத்துார் மாவட்டம், நத்தம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் கடந்த, 1987ம் ஆண்டு, 10ம் வகுப்பு படித்த முன்னாள் மாண-வர்கள், நேற்று கிருஷ்ணகிரியில் 'ஒன்று கூடல்' நிகழ்ச்சியை நடத்-தினர்.
இவர்கள் தங்களின் கடந்தகால நினைவுகளை ஒருவருக்-கொருவர் பகிர்ந்து கொண்டு, நண்பர்கள் தினத்தையும் கொண்டா-டினர். மறைந்த ஆசிரியர் ஹபீப் அகமது மற்றும் உடன் படித்த மாணவர்களுக்கு மவுன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.நத்தம் பள்ளியில் படித்து, சிறப்பு சட்ட ஆலோசகராக பணி-யாற்றி வரும் ஜெயக்குமார், போலீஸ் அதிகாரிகள் திருப்பதி, பன்-னீர்செல்வம், ராணுவத்தில் பணியாற்றிய கிருஷ்ணன், தொழில-திபர் கணேசன், ஓசூர் கணினி துறை அதிகாரி ஷாஹித், தோல்-துறை நிர்வாக அதிகாரி நசீர், அசோக் லைலாண்ட் சிவக்குமார், முன்னாள் கவுன்சிலர் குமார், மின்துறை சரவணன் ஆகியோர் தங்-களது பணி அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டனர். மேலும், முன்னாள் மாணவியர் கோகிலா, இளவரசி, தாமரை, பூமணி, கலைவாணி மற்றும் நண்பர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர். பின்னர் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.