ஓசூர் அதியமான் பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
ஓசூர் அதியமான் பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
ADDED : அக் 25, 2026 02:20 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அதியமான் பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி மாணவ, மாணவியருக்கு வேலைவாய்ப்பு திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில், கற்றல் திறன்கள் திட்டத்தில், கல்லுாரி நிர்வாகத்திற்கும், ஐ.பி.எம்., டெக்னாலஜிஸ் நிறுவனத்திற்கும் இடையே, புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
இதன்படி, மாணவ, மாணவியருக்கு, தொழில்துறைக்கு தேவையான வேலைவாய்ப்பு திறன்கள், செய்முறை பயிற்சிகளை ஊக்குவித்தல் போன்ற பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளன. அதன் மூலம், அதியமான் பாலிடெக்னிக் கல்லுாரியில் படிக்கும் மாணவர்களின் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.மேலும், கற்றல் திறன்கள் திட்டத்தில், மாணவர் சேர்க்கை, திறன் பயிற்சி, பயிற்சி மதிப்பீடு, சான்றிதழ் வழங்குதல், வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டுதல் போன்றவை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
அதியமான் பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி முதல்வர் பாலாஜி பிரகாஷ் மற்றும் ஐ.பி.எம்., டெக்னாலஜிஸ் துணை மேலாளர் அனுஷா ஆகியோர், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர். இந்த ஒப்பந்தம், மாணவர்களின் எதிர்கால தொழில் வளர்ச்சிக்கு பயனுள்ளதாக அமையும் என, கல்லுாரி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.