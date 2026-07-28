துளுக்காணி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவில் பால்குட ஊர்வலம்
துளுக்காணி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவில் பால்குட ஊர்வலம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:55 AM
கிருஷ்ணகிரி; துளுக்காணி மாரியம்மன் கோவில் திருவி-ழாவை முன்னிட்டு, பெண்கள் பால்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக சென்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி புதுப்பேட்டை ராசுவீதியில் அமைந்துள்ள துளுக்காணி மாரியம்மன் கோவிலில், ஆடி திருவிழா கடந்த, 25ல் அம்-மனை தொட்டிலில் வைத்து தாலாட்டும் நிகழ்ச்-சியுடன் துவங்கியது. நேற்று காலை, 10:00 மணிக்கு, கோவிலில் இருந்து பெண்கள் பால்-குடம் எடுத்து அருகிலுள்ள பெரிய மாரியம்மன் கோவிலுக்கு ஊர்வலமாக சென்று, சுவாமி தரி-சனம் செய்து, பின் மீண்டும் ஊர்வலமாக கோவி-லுக்கு வந்து அம்மனுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்-தனர். தொடர்ந்து அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்-காரம், பூஜை நடந்தது.இன்று (ஜூலை 28) மதியம், 2:00 மணிக்கு, அம்ம-னுக்கு கூழ் ஊற்றும் நிகழ்ச்சியும், நாளை காலை, அம்மன் அலங்கார ஊர்வலமும், மாலை, மாவி-ளக்கு ஊர்வலமும் நடக்க உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை விழா குழுவினர் மற்றும் ராசுவீதி பொதுமக்கள் செய்துள்ளனர்.