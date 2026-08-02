/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ காணாமல் போன குழந்தை பெற்றோரிடம் ஒப்படைப்பு
ADDED : ஆக 02, 2026 02:30 AM
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தேன்கனிக்கோட்டை: தேன்கனிக்கோட்டை பட்டாளம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்-தவர் தர்ஷன், 25. இவரது மனைவி சத்யா, 23. இவர்களுக்கு நான்கு வயதில் உதய்குமார் என்ற மகன் உள்ளார். வீட்டின் அருகே நேற்று விளையாடி கொண்டிருந்த குழந்தை, அப்பகு-தியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே நடந்து சென்றான். பெற்றோர் உடன் இல்லாததால், அழுது கொண்டிருந்த குழந்-தையை மீட்ட, அக்கம் பக்கத்தினர், தேன்கனிக்கோட்டை ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்தனர்.
பட்டாளம்மன் கோவில் தெருவில் விசாரித்த போலீசார், குழந்-தையின் பெற்றோரை கண்டறிந்து, ஸ்டேஷனுக்கு வரவழைத்து குழந்தையை பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர். குழந்தை காணாமல் போன, அரை மணி நேரத்தில் பெற்றோரிடம் ஒப்ப-டைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.