102 கான்கிரீட் வீடுகளை திறந்து வைத்த எம்.எல்.ஏ.,

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:39 AM
தேன்கனிக்கோட்டை: தளி ஊராட்சி ஒன்றியம், தொட்டமஞ்சி ஊராட்சிக்குட்பட்ட கொடகரை மலை கிராமத்தில் வசிக்கும் பழங்குடியின மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று, கட்டி முடிக்கப்பட்ட, 102 கான்கிரீட் வீடுகளை, தளி இ.கம்யூ.,- எம்.எல்.ஏ., ராமச்சந்-திரன் திறந்து வைத்து பேசியதாவது:
இப்பகுதி மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையான, 102 கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு திறக்கப்பட்டுள்ளன. பிரதமர் வீடு வழங்கும் திட்டத்தில் மேலும், 25 வீடுகள் கட்டும் பணி நடக்கி-றது. குடிநீர் வசதி, சாலை அமைக்கவும் பணி விரைவில் துவங்-கப்படும். இக்கிராமத்தில் 'துணை சுகாதார நிலையம்' அமைக்க ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கான கட்டடப் பணி விரைவில் தொடங்கி முடிக்கப்படும். மேலும், படித்த இப்பகுதி இளைஞர்களுக்கு தகுந்த வேலை-வாய்ப்புகளைப் பெற்றுத் தர உரிய நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.