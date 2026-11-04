மொபைல் இ-சேவை மைய வாகனம் கி.கிரி நீதிமன்ற வளாகத்தில் துவக்கம்
மொபைல் இ-சேவை மைய வாகனம் கி.கிரி நீதிமன்ற வளாகத்தில் துவக்கம்
UPDATED : நவ 03, 2026 07:41 AM
ADDED : நவ 03, 2026 06:43 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரியில் துவக்கப்பட்டுள்ள மொபைல் இ-சேவை மைய வாகனம், நீதிமன்ற சேவைகளை இருக்கும் இடத்திலிருந்து பெற்று, நவீன சக்கர நாற்காலி நீதிமன்றமாக செயல்படும் என மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி லதா பேசினார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் எந்த பகுதிகளில் இருந்தும் நீதிமன்ற சேவைகளை பெறும் வகையிலான மொபைல் இ-சேவா மைய வாகனம் துவக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாத்தில், சேவையை துவக்கி வைத்து, மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி லதா பேசியதாவது:உச்ச நீதிமன்றத்தின் மின்னணு குழு, தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு மற்றும் மத்திய நீதித்துறை அமைச்சகம் இணைந்து, 'நீதிமன்றம் உங்கள் வாசலில்' என்ற நோக்கத்தில், இத்திட்டத்தை துவக்கியுள்ளது. இதன் மூலம் கிராமப்புறங்கள் மற்றும் தொலைதுார பகுதிகளில் வாழும் மக்கள், நீதித்துறை சேவைகளை எளிதாக பெற முடியும்.
நடமாடும் இ-சேவை மைய வாகனம் மூலம், வழக்காடிகள் தங்கள் வழக்கு விபரங்கள் மற்றும் அன்றாட வழக்கு பட்டியல்களையும் பார்க்கலாம். வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தங்கள் வழக்கு ஆவணங்களை,
இணையவழி மூலம் தாக்கல் செய்யலாம். நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் தீர்ப்புகளின் டிஜிட்டல் நகல்களை, மின்னஞ்சல் அல்லது செய்தி
செயலிகள் மூலம் உடனடியாக பெறலாம்.
தொலைதுார பகுதிகளில் இருப்பவர்கள் நீதிமன்றங்களுக்கு நேரடியாக செல்லாமல், இந்த வாகனத்தில் உள்ள வசதி மூலம், காணொளி வாயிலாகவே சாட்சியளிக்கவும், விசாரணைகளில் பங்கேற்கவும் முடியும். லோக் அதாலத் (மக்கள் நீதிமன்றம்) சமரச விசாரணைகளிலும் பங்கேற்கலாம். போக்குவரத்து அபராதம் உள்ளிட்ட சிறிய குற்றங்களுக்கான அபராதங்களை செலுத்தலாம்.
இ - ஸ்டாம்ப் தாள்கள் வாங்குதல், டிஜிட்டல் கையொப்பம் உருவாக்குதல் மற்றும் நீதிமன்றக் கட்டணங்களை டிஜிட்டல் முறையில் செலுத்துவதற்கும் உதவி செய்யப்படுகிறது. தொழில்நுட்ப சாதனங்களுடன் அமைந்துள்ள இ-சேவை வாகனத்தில், 5ஜி இணைய இணைப்பு, சோலார் மற்றும் மின்
சேமிப்பு, காணொளி கான்பரன்சிங் திரை, கேமரா மற்றும் மைக் கணினிகள், பிரிண்டர், ஸ்கேனர் மற்றும் டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனை கருவிகள் உள்ளிட்டவற்றுடன் நவீன சக்கர நாற்காலி நீதிமன்றமாகவே செயல்படும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
சிறப்பு மாவட்ட நீதிபதி லீலா, கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதி ராஜசிம்மவர்மன், முதன்மை சார்பு நீதிபதி சுரேஷ்குமார், கூடுதல் சார்பு நீதிபதி மாலதி, சிறப்பு சார்பு நீதிபதி மற்றும் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு செயலாளர் பத்மநாபன், முதலாவது நீதித்துறை நடுவர் தேவராஜ், மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி சுந்தரமூர்த்தி, கூடுதல் மகிளா நீதிபதி மிஸ்பா செல்வபிரியங்கா வழக்கறிஞர் சங்க நிர்வாகிகள், வழக்கறிஞர்கள், நீதிமன்ற பணியாளர்கள் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.