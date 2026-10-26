மேம்பாலத்திற்கு அடியில் தேங்கும் மழைநீர் வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகள் கடும் அவதி
மேம்பாலத்திற்கு அடியில் தேங்கும் மழைநீர் வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகள் கடும் அவதி
UPDATED : அக் 25, 2026 03:03 AM
ADDED : அக் 25, 2026 02:13 AM
சூளகிரி: கிருஷ்ணகிரி - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்
சாலையில், சூளகிரி அருகே சுண்டகிரி பகுதியில், புதிதாக உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
ஒரு சாலையிலிருந்து மற்றொரு சாலைக்கு செல்ல, சர்வீஸ் சாலையில் வந்து, மேம்பாலத்திற்கு அடியில் சென்று தான் திரும்ப வேண்டும். அதேபோல், சுண்டகிரி, சென்னப்பள்ளி, கூராக்கனப்பள்ளி, கொல்லப்பள்ளி, தேக்கலப்பள்ளி, வேம்பள்ளி, சின்ன சென்னப்பள்ளி, மேடுப்பள்ளி, பசவநத்தம், ஏரி எப்பளம், எர்ரப்பன் பைல், பெரிய பள்ளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களுக்கு சென்று வர, பாலத்தின் அடியில்தான் சென்று திரும்ப வேண்டியுள்ளது.இச்சூழ்நிலையில், பாலத்தின் அடியில் தேங்கும் மழைநீர் வெளியேற, தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை சரியான கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தவில்லை. அதனால், மழைக்காலங்களில் மேம்பாலத்திற்கு அடியில், தண்ணீர் குட்டை போல் தேங்கி விடுகிறது. சூளகிரி பகுதி யில் தற்போது மழை பெய்துள்ள நிலையில், சுண்டகிரி மேம்பாலத்திற்கு அடியில் வழக்கம் போல் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது.
அதனால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர். கார் மற்றும் கனரக வாகனங்கள் செல்லும்போது நடந்து செல்லும் பாதசாரிகள், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் மீது தண்ணீர் தெரிக்கிறது. எனவே, மோட்டார் மூலம், தண்ணீரை உறிஞ்சி வெளியேற்ற வேண்டும். அத்துடன், மேம்பாலத்திற்கு அடியில், தண்ணீர் தேங்காத வகையில், கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.