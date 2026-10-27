/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/சேறும், சகதியுமான மண் சாலை வாகன ஓட்டிகள், மக்கள் அவதி
சேறும், சகதியுமான மண் சாலை வாகன ஓட்டிகள், மக்கள் அவதி
சேறும், சகதியுமான மண் சாலை வாகன ஓட்டிகள், மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 AM
ADDED : அக் 27, 2026 06:22 AM
அ நிறம் | அளவு
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சி, 45வது வார்டுக்கு உட்பட்ட துளிர் நகர் பகுதியில், 120க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இப்பகுதியில், 30க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ள தெருவில், தார்ச்சாலை வசதி இல்லை. மண் சாலையாக இருப்பதால், மழைக்காலங்களில் சேறும், சகதியுமாக மாறி விடுகிறது.
தற்போது பெய்துள்ள மழையால், மண் சாலை சேறும், சகதியுமாக மாறி, வாகன ஓட்டிகள் பயன்படுத்த ஏற்றதாக இல்லை. ஆங்காங்கு குழிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். எனவே, மாநகராட்சி நிர்வாகம், தார்ச்சாலை அமைத்து கொடுக்க, கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.