குப்பையை 4 வகையாக பிரித்து வழங்க மக்களுக்கு மாநகராட்சி விழிப்புணர்வு
குப்பையை 4 வகையாக பிரித்து வழங்க மக்களுக்கு மாநகராட்சி விழிப்புணர்வு
ADDED : நவ 08, 2026 03:23 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்டில், மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில், திடக்கழிவு மேலாண்மை மற்றும் குப்பையை தரம் பிரித்து வழங்குவதன் அவசியம் குறித்து, பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு வருகை தந்த பயணிகள் மற்றும் அங்குள்ள கடை வியாபாரிகளுக்கு, ஒலிபெருக்கி மூலம், குப்பையை மக்கும், மக்காத குப்பை, சுகாதார கழிவு, சிறப்பு கழிவு என, 4 வகையாக தரம் பிரித்து வழங்க, மாநகராட்சி அலுவலர்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.மேலும், பயணிகள் மற்றும் வியாபாரிகளுக்கு துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கப்பட்டன. நான்கு வண்ண குப்பை தொட்டிகளை காட்சிப்படுத்தி, எந்தெந்த தொட்டிகளில் எந்த வகையான கழிவை போட வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. அத்துடன், பொது இடங்களில் குப்பை கொட்டுவதை தவிர்த்து, உரிய தொட்டிகளில் மட்டுமே போட வேண்டும் என்றும், சுற்றுப்புற பகுதிகளை துாய்மையாக பராமரிக்க, பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும், மாநகராட்சி அலுவலர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர்.