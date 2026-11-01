முருகன் கோவில் மண்டல பூஜை பெண்கள் பால்குட ஊர்வலம்

UPDATED : நவ 01, 2026 02:06 AM
ADDED : நவ 01, 2026 01:25 AM
கிருஷ்ணகிரி: காட்டிநாயனப்பள்ளி முருகன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் முடிந்து, 48 நாட்கள் மண்டல பூஜை நிறைவு விழாவில், பெண்கள் பால்குடம் எடுத்து, ஊர்வலமாக வந்து, சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி அடுத்த காட்டிநாயனப்பள்ளி ஆஞ்சநேய, வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேகம் கடந்த செப்., 13ல் நடந்தது. தினமும் கோவிலில் ஆஞ்சநேய வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு பூஜை நடந்தது. இந்நிலையில், 48 நாள் மண்டல பூஜை நிறைவுவிழா நேற்று நடந்தது. காலை 8:00 மணிக்கு, கணபதி ஹோமம், சுப்பிரமணிய மூலமந்திர ஹோமம், கலச புறப்பாடு, புன்யாவாஜனம், நவக்கிரக ஹோமம் ஆகியவை நடந்தது. போகனப்பள்ளி கிராமத்தில் இருந்து பெண்கள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் பால்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக வந்தனர். பின்னர், முருகனுக்கு பால் அபிஷேகம் நடந்தது.
தொடர்ந்து, சுவாமிக்கு அலங்காரம், மஹாதீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல் ஆகியவை நடந்தது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.