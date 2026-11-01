முத்து வேடியம்மன் கும்பாபிஷேகம் பெண்கள் பால் குட ஊர்வலம்
முத்து வேடியம்மன் கும்பாபிஷேகம் பெண்கள் பால் குட ஊர்வலம்
ADDED : அக் 31, 2026 05:37 AM
கிருஷ்ணகிரி:கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஜெகதாப் பஞ்., ஆத்தோரத்தான் கொட்டாய் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள, விநாயகர், மாரியம்மன், வேடியப்பன் சுவாமி, முத்துவேடியம்மன், காட்ராய சுவாமி கோவில் மஹா கும்பாபிஷேகம் நாளை (நவ., 1) நடக்கிறது.
இதையொட்டி, நேற்று ஊர்மக்கள் கூடி, முளைப்பாரி இடுதல், கொடியேற்றம், கங்கனம் கட்டுதல் ஆகியவை நடந்தன. கிராம மக்கள் கங்கையில் நீராடி, பால் குடங்களை ஊர்வலமாக கோவிலுக்கு கொண்டு சென்று, அனைத்து சுவாமிகளுக்கும் அபிஷேகம்செய்தனர்.
மாலை, 3:00 மணிக்கு முளைப்பாரி அழைப்பு, விக்னேஸ்வர பூஜை, மகா சங்கல்பம், லட்சுமி ஹோமம், நவக்கிரஹ ஹோமம், வாஸ்து சாந்தி, காப்பு கட்டுதல், கலசஸ்தாபனம், முதற்கால யாகபூஜை, 108 திரவிய ஹோமம், தீபாராதனை, பிரசாதம் வழங்குதல் ஆகியவை நடந்தன. நாளை காலை காலை, 9:00 மணிக்கு மேல், 10:30 மணிக்குள், கோவில் கோபுர கலசத்திற்கு புனிதநீர் ஊற்றி மஹா கும்பாபிஷேகம் நடக்க உள்ளது.