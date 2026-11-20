UPDATED : நவ 20, 2026 02:24 AM
ADDED : நவ 20, 2026 01:43 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அருகே மர்மமான முறையில் மூதாட்டி இறந்த வழக்கில், இருவரை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி அடுத்த கூலியம் பஞ்.,க்கு உட்பட்ட மேல்அம்மனேரியை சேர்ந்தவர் முனியம்மா, 80. கணவரால் கைவிடப்பட்ட நிலையில் தனியாக வசித்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் காலை, வாயில் நுரை தள்ளியபடி வீட்டில் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தார். அவர் காதிலிருந்த, ஒரு பவுன் தோடு மற்றும் வெள்ளி கொலுசு திருடப்பட்டு இருந்தது. கிருஷ்ணகிரி தாலுகா போலீசார் சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரித்தனர்.இதில், முனியம்மா வீட்டின் அருகில் வசிக்கும் உறவுக்கார பெண்ணான நாகம்மாள், 40, மீது, போலீசாருக்கு சந்தேகம் வந்தது. அவருக்கும் செம்படமுத்துாரை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி குண்டா பெருமாள், 40, என்பவருக்கும் கள்ளத்தொடர்பு இருந்துள்ளது. கொலை நடந்த இரவிலும், குண்டா பெருமாள் அங்கு வந்து சென்றது தெரியவந்தது. இவர்கள் உறவு குறித்து தெரிந்த முனியம்மாவை, இருவரும் சேர்ந்து கொலை செய்திருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரித்தனர்.
பிரேத பரிசோதனை முடிவில், முனியம்மா மூச்சுத்திணறி உயிரிழந்தது உறுதியானது. இதையடுத்து, குண்டா பெருமாள், நாகம்மாள் ஆகிய இருவரிடமும் தாலுகா போலீசார் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இவர்களின் கள்ளத்தொடர்பை மறைக்க மூதாட்டியை கொன்று விட்டு, நகைக்காக கொலை நடந்தது போல இருக்க, தோடு, கொலுசை எடுத்து சென்றனரா என, தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.