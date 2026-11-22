தேசிய ரோலர் ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் பதக்கம் வீரர், வீராங்கனைக்கு அரசு ஊக்கத்தொகை
தேசிய ரோலர் ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் பதக்கம் வீரர், வீராங்கனைக்கு அரசு ஊக்கத்தொகை
ADDED : நவ 21, 2026 05:11 AM
ஓசூர்; தேசிய ரோலர் ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் தங்கம், வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற கிருஷ்ணகிரி வீரர்கள், வீராங்கனைக்கு, தமிழக விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் ஊக்கத்தொகை வழங்கியது.
ஆந்திர மாநிலம், விசாகப்பட்டினத்தில் கடந்தாண்டு, 63 வது தேசிய அளவிலான ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நடந்தன. இதில், தமிழக ஆண்கள் அணி சார்பில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த வீரர்கள் சக்திகுமார், தரணீஷ்ராஜ், பிரான்ஸ் ரெனினஸ் ஆகிய மூன்று பேர் விளையாடி தங்கப்பதக்கம் வென்றனர். இவர்களுக்கு, தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில்,
ஊக்கத்தொகை, சென்னையில் நேற்று முன்தினம் வழங்கப்
பட்டது.
அதேபோல், சீனியர் மகளிர் அணியில் விளையாடி வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற, கிருஷ்ணகிரி வீராங்கனை மகேஸ்வரி என்பவருக்கும், ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் நடராஜ் முருகன், நேரில் பாராட்டி வாழ்த்து
தெரிவித்தார்.