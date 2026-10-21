/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ வரட்டாறு தடுப்பணையை சீரமைக்க வேண்-டுகோள்
UPDATED : அக் 09, 2026 06:20 AM
ADDED : அக் 09, 2026 05:59 AM
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அரூர்; அரூர் அடுத்த வள்ளிமதுரையில், வரட்டாறு தடுப்பணை உள்ளது. தடுப்பணையின் மொத்த கொள்ளளவு, 34.45 அடி. இதிலிருந்து திறந்து விடப்படும் தண்ணீர் மூலம், 25 ஏரிகள் நிரம்புவ-துடன், 15 கிராமங்களை சேர்ந்த, 5,108 ஏக்கர் பாசன வசதி
பெறுகிறது.
இந்நிலையில் தடுப்பணையில் மேடாக உள்ள ஒரு பகுதியில் சீமை கருவேல மரங்கள் வளர்ந்-துள்ளன. அதேபோல், தடுப்பணைக்கு செல்லும் தார்ச்சாலையில் ஜல்லிக்கற்கள் பெயர்ந்து போக்-குவரத்துக்கு லாயக்கற்ற நிலையில் உள்ளதுடன், முட்செடிகள் வளர்ந்து புதர்மண்டியுள்ளது. மேலும், கரைப்பகுதியில் செடி, கொடிகள் வளர்ந்து கற்கள் பெயர்ந்துள்ளது. எனவே, வரட்-டாறு தடுப்பணையை சீரமைக்க, பொதுப்பணித்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க, விவசா-யிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.