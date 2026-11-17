UPDATED : நவ 16, 2026 04:13 AM
ADDED : நவ 16, 2026 03:31 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் பேடரப்பள்ளி பகுதி யில் வசிக்கும், 18 வயதை கடந்த கல்வியறிவு இல்லாத, 4 ஆண்கள் மற்றும் 21 பெண்கள் என, 25 பேருக்கு, புதிய பாரத எழுத்தறிவு திட்டத்தில், வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்றும், பேடரப்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளிக்கு வரவழைத்தும், கடந்த ஓராண்டாக அடிப்படை கல்வி கற்று கொடுக்கப்பட்டது.
அவர்களுக்கான அடிப்படை எழுத்தறிவு தேர்வு, பேடரப்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் நேற்று நடந்தது.அடிப்படை கல்வி கற்ற, 25 பேரும் தேர்வெழுதினர். வட்டார வளமைய ஆசிரியர் பயிற்றுனர் காயத்ரி, பள்ளி தலைமையாசிரியர் பொன்நாகேஷ், இல்லம் தேடி கல்வி தன்னார்வலர் அபினா கிறிஸ்டி ஆகியோர், தேர்வு மையத்தை பார்வையிட்டனர். ஏற்பாடுகளை, பள்ளி ஆசிரியர்கள் மேரி ரோசாலி, கலைச்செல்வி, சுகந்தி ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.