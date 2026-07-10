மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி இடிப்பு 9 மாதமாக குடிநீர் வினியோகம் இல்லை
மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி இடிப்பு 9 மாதமாக குடிநீர் வினியோகம் இல்லை
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:45 AM
கிருஷ்ணகிரி:மேல்நிலை
நீர்தேக்க தொட்டியை இடித்ததால், 9 மாதங்களாக ஒகேனக்கல்
குடிநீரின்றி, மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். விரைந்து
நடவடிக்கை எடுக்க, மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், காவேரிப்பட்டணம் எர்ரஅள்ளி பஞ்., தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி
வாரிய குடியிருப்பு பகுதியில் கடந்த, 2013ம் ஆண்டு, 38 லட்சம் ரூபாய்
மதிப்பில் கட்டப்பட்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத் தொட்டி மூலம், ஒகேனக்கல்
குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. இந்த, மேல்நிலை
நீர்த்தேக்க தொட்டியின் துாண்கள் சேதமடைந்ததால், கடந்த நவம்பர் மாதம்
இடிக்கப்பட்டது. தற்போது சிவன் கோவில் அருகிலுள்ள ஆழ்துளை
கிணற்றிலிருந்து குழாய்கள் மூலம் நேரடியாக குடிநீர் வினியோகம்
செய்து வருகின்றனர். ஆனால், ஐந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை, அரை மணி
முதல், ஒரு மணி நேரம் மட்டுமே, தண்ணீர் திறப்பதால், குடிநீர்
பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி
மாவட்டங்களில், புளோரைடு பாதிப்பு அதிகம் உள்ளதால், ஒகேனக்கல் கூட்டு
குடிநீர் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால், ஒகேனக்கல்
குடிநீருக்காக அமைக்கப்பட்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி
இடித்து, 9 மாதங்களை கடந்தும், புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி
அமைப்பதற்கான பணிகள் இதுவரை தொடங்கவில்லை. இதனால், ஒகேனக்கல்
குடிநீரின்றி அப்பகுதி மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். எனவே,
விரைவாக புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி அமைத்து, ஒகேனக்கல்
குடிநீர் வழங்க, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.