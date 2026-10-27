வடகிழக்கு பருவமழை தோட்டக்கலை பயிரை பாதுகாக்க அறிவுறுத்தல்
வடகிழக்கு பருவமழை தோட்டக்கலை பயிரை பாதுகாக்க அறிவுறுத்தல்
ADDED : அக் 27, 2026 06:16 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் விவசாயிகள், தோட்டக்கலை பயிர்களை பாதுகாக்க, அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, மாவட்ட தோட்டக்கலை துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தோட்டக்கலை பயிர்களை பாதுகாக்க, அறுவடைக்கு தயாராக இருக்கும் பழத்தோட்டங்களில் அறுவடை மேற்கொண்டு மரத்தின் சுமையை குறைக்கலாம். வடிகால் வசதி இல்லாத நிலங்களில் ஆங்காங்கே வாய்க்கால் அமைத்து, மழைநீர் தேக்கத்தை தவிர்க்கலாம். கனமழையால் ஏற்படும் மழைநீர் தேக்கத்தை குறைக்க, உபரிநீர் வடிந்த பின், நடவு மற்றும் விதைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளலாம். காற்றினால் ஏற்படும் சேதத்தை தவிர்க்க, காற்று வீசும் திசைக்கு எதிர்
திசையில் குச்சிகளால் முட்டு
கொடுத்து செடிகள் சாயாவண்ணம் பாதுகாக்கலாம். மரங்களை சுற்றி, மண் அணைத்து பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம். மழைநீர் வடிந்த பின், பயிர்களுக்கு ஏற்றவாறு மேல் உரம் இட்டு, மண் அணைக்கலாம். மேலும் இலைவழி உரம் கொடுத்து, பயிரின் ஊட்டச்சத்து தேவையை நிவர்த்தி செய்யலாம்.
மா, கொய்யா, எலுமிச்சை, பலா மரங்களில் காய்ந்த மற்றும் பட்டுப்போன கிளைகளை அகற்ற வேண்டும். மரங்களின் எடையை குறைக்கும் வகையில், கிளைகளை கவாத்து செய்ய வேண்டும். தோட்டத்தில் தேவையான வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். நோய்த்தடுப்பு மருந்துகள் வேர்ப்பகுதியில் நனையும்படி தெளிக்க வேண்டும். இளம்செடிகள் காற்றில் பாதிக்கா வண்ணம் தாங்கு குச்சிகள் கொண்டு கட்ட வேண்டும். கனமழை மற்றும் காற்று முடிந்தவுடன், மரங்களில் பாதிப்பு இருப்பின், உடனடியாக வேர் பகுதியை சுற்றி, மண் அணைக்க வேண்டும். மரங்களுக்கு தேவையான தொழுஉரம் இட வேண்டும்.
வாழையை பொறுத்த வரையில், காற்றினால் பாதிப்பு ஏற்படும் பகுதிகளில், கீழ்மட்ட இலைகளை அகற்றி, மரத்தின் அடியில் மண் அணைத்தல் வேண்டும். சவுக்கு அல்லது யூகலிப்டஸ் கம்புகளை ஊன்று கோலாக பயன்படுத்தி, முட்டு கொடுக்க வேண்டும். வாழைத்தார்களை முறையாக மூடிவைத்தல் வேண்டும். 75 சதவீதத்திற்கு மேல் முதிர்ந்த தார்களை, அறுவடை செய்தல் வேண்டும்.
தென்னை மரங்களில் காய்ந்த மற்றும் பழைய தென்னை ஓலைகளை அகற்ற வேண்டும். மரங்களை சுற்றிலும் சுத்தப்படுத்தி, மழைநீர் தேங்காதபடி பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அனைத்து வயல்களிலும் அதிக நீர் தேங்கா வண்ணம் உரிய வடிகால் வசதி செய்ய வேண்டும். நீர்பாசனம் மற்றும் உரமிடுதல் ஆகியவற்றை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.