குழந்தை திருமணம் தடுத்து நிறுத்தம் பெற்றோருக்கு அலுவலர்கள் அறிவுரை
குழந்தை திருமணம் தடுத்து நிறுத்தம் பெற்றோருக்கு அலுவலர்கள் அறிவுரை
ADDED : அக் 26, 2026 01:52 AM
தேன்கனிக்கோட்டை: அஞ்செட்டி அருகே நடக்க இருந்த, குழந்தை திருமணத்தை அதிகாரிகள் தடுத்து நிறுத்தினர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், அஞ்செட்டி அடுத்த தொட்டமஞ்சி அருகே தொட்டூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முனிராஜ், 19. கூலித்தொழிலாளி. இவருக்கும், 10ம் வகுப்பை பாதியில் நிறுத்தி விட்டு வீட்டிலிருந்த, கானலட்டியை சேர்ந்த, 16 வயது இளம் பெண்ணிற்கும், இரு வீட்டார் சம்மதத்துடன் நேற்று காலை, ஏரியூர் கிராமத்தில் உள்ள மல்லேஸ்வரன் கோவிலில் வைத்து, குழந்தை திருமணம் செய்து வைக்க ஏற்பாடுகள் நடந்தன.
இதையறிந்த, அஞ்செட்டி தாசில்தார் சரவணன், சமூக நலத்துறை ஊர் நல அலுவலர் கிருஷ்ணவேணி மற்றும் அஞ்செட்டி போலீசார், நேற்று முன்தினம் இரவோடு, இரவாக, தொட்டூர் கிராமத்திற்கு சென்று, குழந்தை திருமணத்தை தடுத்து நிறுத்தினர். அத்துடன், இளம்பெண்ணின் குடும்பத்தினரிடம், குழந்தை திருமணத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பு, குழந்தை பிறப்பதில் ஏற்படும் சிரமம் போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்து கூறினர்.
இளம்பெண்ணிற்கு, 18 வயது பூர்த்தியடையும் முன், திருமணம் செய்து வைத்தால், போலீசார் மூலம் போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர். இதை கேட்ட இளம்பெண் மற்றும் முனிராஜ் பெற்றோர், குழந்தை திருமணம் செய்ய மாட்டோம் என உறுதியளித்தனர். அதன் பின் அதிகாரிகள் திரும்பினர்.