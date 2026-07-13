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துாய பாத்திமா அன்னை ஆலய தேர்த்திருவிழா

துாய பாத்திமா அன்னை ஆலய தேர்த்திருவிழா

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:18 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:18 AM

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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி துாய பாத்திமா அன்னை ஆலயத்தின், 53வது ஆண்டு தேர் திருவிழா கடந்த, 4-ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. தினமும் ஆலய பங்கு தந்தையர்கள் தலைமையில் திருப்பலி பூஜைகளும், மறையுரைகளும் நிகழ்த்தப்பட்டது.

மாலையில், தேவாலயத்தை சுற்றி சிறிய அன்னையின் தேர்பவனி நடந்து வந்தது. முக்கிய நிகழ்வான அன்னையின் தேர்பவனி, நேற்று முன்தினம் மாலை நடந்தது. வண்ண விளக்குகளாலும், மலர்களாலும் அலங்-கரிக்கப்பட்ட அன்னையின் திருத்தேரை, தர்மபுரி மறைமாவட்ட ஆயர் லாரன்ஸ் பயஸ், தேர் பவனியை துவக்கி வைத்தார்.

அன்னை திருத்தலத்தில் இருந்து துவங்கிய இந்த தேர் பவனி, பெங்களூரு சாலை, கார்னேசன் திடல், ரவுண்டானா, குப்பம் சாலை, காந்தி சாலை, தர்மாராஜா கோவில் சாலை வழியாக சென்று, மீண்டும் திருத்தலம் வந்தது. விழாவில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் மட்டுமின்றி, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திராவில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள், தங்கள் வேண்டுதல் நிறைவேறி-யதற்காக திருத்தேரின் மீது உப்பு, மிளகு மற்றும் மலர்களை துாவி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.

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