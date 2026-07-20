/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ பண்டிட் தீன் தயாள் உபாத்யாயா பயிற்சி
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:50 AM
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ஊத்தங்கரை: கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஊத்தங்கரை அடுத்த சிங்காரப்பேட்-டையில், பண்டித் தீன் தயாள் உபாத்யாயா சேலம் பெரும் கோட்ட பயிற்றுனர் பயிற்சி பட்டறை நடந்தது.
பா.ஜ., கிருஷ்ணகிரி கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் கவியரசு தலைமை வகித்தார். மாநில செயலாளர் வெங்கடேசன், தொண்-டர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தார்.
மாவட்ட செயலாளர் பொன்ராஜ்மூர்த்தி ஏற்பாட்டில் நடந்த பயிற்சி பட்டறையில், முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் சிவப்பிர-காசம், மாவட்ட பொதுச் செயலாளர்கள் முருகேசன், ராஜேந்-திரன், ஊத்தங்கரை மத்திய மண்டல தலைவர் வெங்கடேசன், பொருளாளர் சகாதேவன், துணைத் தலைவர் தாமோதரன், சர-வணன், சிவகுமார் உள்பட கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்-டனர்.