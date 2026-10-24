ஊருக்குள் வராத பஸ்சை சிறைபிடித்த பயணிகள்

UPDATED : அக் 23, 2026 06:38 AM
ADDED : அக் 23, 2026 05:54 AM
காரிமங்கலம்: காரிமங்கலம் அருகே, பெரியாம்பட்டி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஊருக்குள் வராத தனியார் பஸ்சை பணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் நேற்று சிறைபிடித்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் இருந்து தர்மபுரிக்கு, 50 பயணிகளுடன் தனியார் பஸ் ஒன்று நேற்றிரவு, 8:00 மணிக்கு காரிமங்கலம் அடுத்த பெரியாம்பட்டி அருகே வந்தது. அப்போது, சில பயணிகள் பெரியாம்பட்டி ஊருக்குள் இறக்கி விடும்படி தெரிவித்தனர். இதற்கு பஸ் டிரைவர், பஸ் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மட்டும் செல்லும், ஊருக்குள் வராது என தெரிவித்துள்ளார். இதனால், ஆத்திரமடைந்த பயணிகள் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இறங்கியதுடன், அங்கிருந்த பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து, பஸ் ஊருக்குள் வராததை கண்டித்து, டிரைவர் மற்றும் கண்டக்டரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன் பஸ்சை சிறைபிடித்தனர். இதில், பஸ்சில் இருந்த சில பயணிகள் மருத்துவமனைக்கு செல்வதற்காக வந்திருந்ததால் அவர்களது கோரிக்கையை ஏற்று, சிறைபிடித்த பஸ்சை விடுவித்தனர்.