நடப்பாண்டு நிலுவை வரியை செலுத்துங்கள் ஓசூர் மாநகராட்சி கமிஷனர் அறிவுறுத்தல்
நடப்பாண்டு நிலுவை வரியை செலுத்துங்கள் ஓசூர் மாநகராட்சி கமிஷனர் அறிவுறுத்தல்
ADDED : நவ 14, 2026 04:36 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சி கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சி நிர்வாகத்திற்கு, 2026-27ம், ஆண்டிற்கு செலுத்த வேண்டிய சொத்து வரி, காலிமனை வரி, தொழில் வரி, குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் மாநகராட்சி கடைகளுக்கான வாடகை ஆகியவற்றை, நிலுவையின்றி உரிய காலத்திற்குள் பொதுமக்கள் செலுத்த வேண்டும். மாநகராட்சியின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தவும், சுகாதாரம், குடிநீர், சாலை பராமரிப்பு மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளவும், பொதுமக்கள் செலுத்தும் வரி வருவாய் மிகவும் அவசியம்.எனவே, பொதுமக்கள் தங்களது வரி மற்றும் கட்டணங்களை உடனடியாக செலுத்தி, ஓசூர் மாநகரின் வளர்ச்சி, மேம்பாட்டிற்கு தங்களது முழு ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும். https://tnurbanepay.tn.gov.in என்ற இணையதளம் அல்லது கியூ.ஆர்., பயன்படுத்தி, வீட்டிலிருந்தே வரி மற்றும் கட்டணங்களை செலுத்த முடியும். வரி செலுத்தி வளமான ஓசூரை உருவாக்குவோம். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.