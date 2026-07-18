/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ கோவில் பொருட்களை திருடிய சிறுவனை பிடித்த மக்கள்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:33 AM
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ஊத்தங்கரை; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை அடுத்த மாரம்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த, 14 வயது சிறுவன். வண்ணாம்பள்ளி முனியப்பன் கோவிலில் இருந்த பூஜை பொருட்களை நேற்று திருடி சென்றார்.
பின்னர், காரப்பட்டில் உள்ள ஏழுமலை என்பவரின் பழைய இரும்பு கடையில், எடை போடும்போது, ஊர் மக்கள் பிடித்து சிறுவனை போலீசில் ஒப்படைத்தனர். சிறுவனை விசாரித்-தபோது, கோவிலில் இருந்த தங்கத்தாலி, மற்றும் பூஜை பொருட்கள், பித்தளை தட்டுக்-களை திருடி சென்று விற்க முற்பட்டது தெரிய வந்தது. சிறுவன் மீது வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், சேலம் அரசினர் கூர்நோக்கு இல்-லத்தில் ஒப்படைத்தனர்.