தீபாவளி பண்டிகையில் மக்கள் புத்தாடையுடன் கொண்டாட்டம்
தீபாவளி பண்டிகையில் மக்கள் புத்தாடையுடன் கொண்டாட்டம்
ADDED : நவ 09, 2026 01:06 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், தீபாவளி பண்டிகையை மக்கள் புத்தாடையுடன் கொண்டாடினர்.
தமிழகத்தில் தீபாவளி கொண்டாட்டங்கள், சூரிய உதயத்திற்கு முன், எண்ணெய் குளியல் மூலம் தொடங்கும். இது கங்கையில் குளிப்பதற்கு ஒப்பானதாக கருதப்படுகிறது. எண்ணெய் என்பது ஒருவரிடம் உள்ள ஈகோ மற்றும் பொறாமை போன்ற தீய குணங்களை கழுவுவதற்கான அடையாளமாக கூறப்படுகிறது.
அதன்படி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நேற்று காலை, பொதுமக்கள் எண்ணெய் குளியல் முடித்து புத்தாடை அணிந்து பூஜை செய்தனர். விழாவுக்காக, வீடுகளை சுத்தம் செய்து, கோலங்கள், வெற்றிலைகள், காய்கள், பூக்கள் மற்றும் பழங்களால் அலங்கரித்தனர். பின்னர் அக்கம் பக்கத்தினருக்கு இனிப்பு வழங்கி, பட்டாசு வெடித்து தீபாவளியை கொண்டாடினர்.
மேலும் கோவில்களுக்கு குடும்பத்துடன் சென்று வழிபட்டனர். தலை தீபாவளி கொண்டாடும் ஜோடிகளுக்கு விருந்து வைக்க, இறைச்சி கடைகளில் கூட்டம் அலைமோதியது. தீபாவளிக்கு தொடர்ந்து, 3 நாட்கள் விடுமுறை என்பதால், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் மாணவ, மாணவியர் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.