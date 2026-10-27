கிருஷ்ணகிரி சின்ன ஏரி புனரமைப்பு அரசுக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை
கிருஷ்ணகிரி சின்ன ஏரி புனரமைப்பு அரசுக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை
ADDED : அக் 27, 2026 06:21 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் சுற்றுலாத்துறை மூலம் கே.ஆர்.பி., அணை, அவதானப்பட்டி பூங்கா சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வரும் நிலையில், கிருஷ்ணகிரிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி திரும்பி சென்ற நிலையில், அதை புனரமைக்கும் பணிகளை உடனடியாக துவங்க, கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
தமிழக, ஆந்திர மாநில எல்லையோரம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அமைந்துள்ளது. கிருஷ்ணகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெரிய பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் இல்லை. கிருஷ்ணகிரியை பொருத்தவரை கே.ஆர்.பி., அணை, அவதானப்பட்டி படகு இல்லம், சிறுவர் பூங்கா என விரல்விட்டு எண்ணக்
கூடிய சுற்றுலாத்தலங்களே உள்ளன. அதுவும் முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் இருந்ததாக குற்றச்சாட்டுகள்
எழுந்தன.
இதையடுத்து அவதானப்பட்டி படகு இல்லம் மற்றும், சிறுவர் பூங்கா, 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புனரமைக்கப்பட்டு, புதிய நடைபாதை, படகு இல்ல இருக்கைகள், சுற்றுச்சுவர், விளையாட்டு உபகரணங்கள் அமைக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, கிருஷ்ணகிரி கே.ஆர்.பி., அணை, சிறுவர் பூங்கா உள்ளிட்டவற்றை புனரமைக்க, 9 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சின்ன ஏரிக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, மீண்டும் அரசுக்கே சென்ற நிலையில், அதையும் புனரமைத்து பொதுபோக்கு அம்சங்களுடன் புனரமைக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, நகராட்சிக்கு உட்பட்ட, 16 ஏக்கரில் சின்னஏரி அமைந்துள்ளது. இதில் நடைபாதை, மின்
விளக்குகள் இருக்கை வசதியோடு புனரமைக்க, 3.36 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டு, கடந்த, தி.மு.க., ஆட்சியில், 2021, டிச., 29ல், அப்போதைய அமைச்சர் காந்தி, பணிகளை துவக்கி வைத்தார். ஆனால் அப்பணிகள் எதுவும் நடக்காமல், 2022 ஜூன் மாதத்திலேயே அந்த நிதி திரும்ப சென்றது. அதன்பின் அங்கு எந்தப்பணிகளும் நடக்காமல், ஏரியில் ஆகாயதாமரை நிறைந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது. பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகிலுள்ள இந்த ஏரியை புனரமைத்து, அழகுப்
படுத்த கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து குறித்து நகராட்சி
அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
கிருஷ்ணகிரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட சின்னஏரியை, புனரமைத்து அழகுப்படுத்தும் பணிக்கு மீண்டும் கருத்துரு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 5.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சின்னஏரி கரைகளை உயர்த்தி கட்டி, நடைபாதை மேடை, உயர்மின் விளக்குகள், படகு போக்குவரத்து உள்ளிட்ட வசதிகள் செய்யும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. அதை அரசு ஏற்று, திட்டத்திற்கு அனுமதியும் வழங்கி உள்ளது. அதன்படி அந்த திட்டத்திற்கான இறுதி மதிப்புடன் அறிவிப்பு வெளியானதும், உடனடியாக பணிகள் துவங்கும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.