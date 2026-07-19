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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ நலவாரிய சேர்க்கை முகாமில் மின்தடை ஏற்பட்டதால் மக்கள் ஏமாற்றம்

நலவாரிய சேர்க்கை முகாமில் மின்தடை ஏற்பட்டதால் மக்கள் ஏமாற்றம்

நலவாரிய சேர்க்கை முகாமில் மின்தடை ஏற்பட்டதால் மக்கள் ஏமாற்றம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:13 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:13 AM

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கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரியில் பழங்குடியினர் மற்றும் துாய்மை பணியாளர்க-ளுக்கான நல

வாரியத்தில் சேர்க்கை மற்றும் சான்றிதழ்கள் பெற உதவும் வகையில், நடத்தப்பட்ட சிறப்பு முகாமில் மின்தடையால் மக்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர்.

சமூக நலத்துறை, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்-துறை மற்றும் தாட்கோ இணைந்து பழங்குடியினர் மற்றும் துாய்மை பணியாளர்களுக்கான, நலவாரிய உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை சிறப்பு முகாம்களை நடத்தி வருகின்றன. அதன்படி, நேற்று கிருஷ்ணகிரி பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் முகாம் நடப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது. சமூக நீதித்துறை அலுவலர் சிவக்குமார், தாட்கோ அலுவலர் ரேவதி ஆகியோர் தலைமை வகித்தனர்.கிருஷ்ணகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த பழங்குடியினர், ஆதி திராவிடர் மற்றும் புதிரை வண்ணார் இனத்தை சேர்ந்த ஏரா-ளமானோர் வந்திருந்தனர். பொதுவாக முகாமில், நலவாரியத்தில் நபர்களை சேர்ப்பதுடன், அவர்களுக்கு கிடைக்காமல் இருக்கும் சான்றிதழ்களை விரைவில் பெற்றுத்தரும் வகையில், அங்கேயே அவர்கள் விபரங்களை வாங்கி, கணினியில் பதிவேற்றம் செய்வர்.

புலம்பிய மக்கள்

ஆனால், நேற்று நாள் முழுவதும் கிருஷ்ணகிரி நகரில் மின்-வெட்டு ஏற்பட்டது. இது குறித்து மின்வாரியம் பத்திரிக்கை செய்தி வெளியிடாத நிலையில், விபரம் தெரியாமல் அங்கு சான்-றிதழ் விரைவாக கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் வந்த பழங்கு-டியின மக்கள், மின்சாரமே இல்லாத நிலையில், நமக்கு சான்-றிதழ் எவ்வாறு கிடைக்கும் என புலம்பினர். மதியம் வரை காத்தி-ருந்த மக்கள் ஒவ்வொருவராக கிளம்பினர்.

நம்பிக்கையோடு வந்தோம்

அப்போது அங்கிருந்த அலுவலர்கள், பெயரளவிற்கு விண்ணப்-பங்களை வாங்கி, நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்கிறோம் எனக்-கூறி அனைவரையும் அனுப்பி வைத்தனர். 'ஏற்கனவே எங்கள் இன மக்களுக்கு ஜாதி சான்றிதழ் முதல், கல்வி உதவித்தொகை வரை பல்வேறு தடை உள்ளது. பல்வேறு இடங்களில் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.

இதில், பழங்குடியினருக்கான சிறப்பு முகாமில் மனு அளித்தாலா-வது, எங்கள் குறை தீரும் என்ற நம்பிக்கையில் வந்தால் இங்கும் மின்தடை உள்ளது.

இதை மாவட்ட நிர்வாகம் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,' என மனு அளிக்க வந்தவர்கள் கூறி சென்றனர்.

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