இறைச்சி கழிவுகளால் கடும் துர்நாற்றம் சிக்கன் கடைக்கு எதிராக திரண்ட மக்கள்
இறைச்சி கழிவுகளால் கடும் துர்நாற்றம் சிக்கன் கடைக்கு எதிராக திரண்ட மக்கள்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:57 AM
ஓசூர்;கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் ராயக்கோட்டை நஞ்சுண்டேஸ்வரர் நகரில், நுாற்றுக்கணக்கான குடும்பங்கள் வசிக்கின்றன. இங்கு இயங்கும் இறைச்சிக்கடையில் சேரும் இறைச்சி கழிவு மற்றும் கழிவு நீரால் ஏற்படும் கடும் துர்நாற்-றத்தால் குடியிருப்புவாசிகள் பாதித்து வந்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவு கோழி இறைச்சி கழிவை திறந்தவெளியில் கேன்களில் வைத்தி-ருந்தனர்.
அதனால், அப்பகுதி முழுவதும் கடும் துர்நாற்றம் வீசியது. மேலும், கடை ஊழியர்கள் ஆசிட் ஊற்றி, கடையை சுத்தம் செய்தனர். அந்த கழிவு நீர், ஆசிட் புகையுடன் சாக்கடை கால்வாய் வழி-யாக வெளியேறியதால், அப்பகுதியிலுள்ள வீடு-களுக்குள் துர்நாற்றம் சென்று, மக்கள் கடுமை-யாக பாதிப்படைந்தனர். ஆத்திரமடைந்த பெண்கள், சிக்கன் கடையை சூழ்ந்து, கடையை அகற்றக்கூறி வாக்குவாதம் செய்தனர்.
அங்கு வந்த, 41வது வார்டு, அ.தி.மு.க., கவுன்-சிலர் குபேரன் சங்கர், கடையை அங்கிருந்து அகற்ற, கடை உரிமையாளர் மற்றும் ஊழியர்க-ளிடம் தெரிவித்தார். ஓசூர் டவுன் போலீசார், கடை உரிமையாளரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்-தினர்.
பொதுமக்களிடம் பேசிய சிக்கன் கடை உரிமை-யாளர், 'இதுபோன்று இனி நடக்காது' என்றார். அதை மக்கள் ஏற்க மறுத்ததுடன், 'இரு ஆண்டுக-ளாக துர்நாற்றத்திற்கு மத்தியில் வாழ்கிறோம். அதனால், கடையை காலி செய்து விடுங்கள்' என்றனர். 'அமைதி பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காணலாம்' என போலீசார் கூறி, கடை உரிமை-யாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களை அனுப்பி
வைத்தனர்.