தீபாவளிக்கு பொருட்கள் வாங்க கடைவீதிகளில் குவிந்த மக்கள்
தீபாவளிக்கு பொருட்கள் வாங்க கடைவீதிகளில் குவிந்த மக்கள்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:57 AM
ADDED : நவ 08, 2026 03:22 AM
கிருஷ்ணகிரி: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, கிருஷ்ணகிரி நகரில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. தீபாவளி ஜவுளி, நோன்பு சாமான்கள் வாங்க வந்தவர்களால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
தீபாவளி பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி நேற்று, தீபாவளிக்கு புத்தாடை மற்றும் பட்டாசு வாங்க, காலை முதலே கூட்டம் அலைமோதியது. பி.கே.பி.எம்.எம்.,சாலை, ஐந்துரோடு ரவுண்டானா, சேலம் சாலை, பழைய சப்-ஜெயில் ரோடு பகுதிகளில் அதிகளவில் மக்கள் குவிந்தனர். ஜவுளி கடைகள் முன், மக்கள் நுழைவதற்கே சிரமப்பட்டு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது.
அதேபோல பார்க்கிங் பகுதிகள் நிரம்பி, சாலையோரத்திலேயே டூவீலர்களை நிறுத்தி, மக்கள் பொருட்களை வாங்கினர். ரவுண்டானா பகுதியில், கேதார கவுரி நோன்பிற்கு மஞ்சள், குங்குமம், கயிறு, பானை, முறம் வாங்கவும் கூட்டம் அலைமோதியது. இதனால், நகரின் பல இடங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. அலைமோதிய மக்கள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த போலீசார் குவிக்கப்பட்டு, ஒலிபெருக்கி வாயிலாக விழிப்புணர்வும், கூட்ட நெரிசலை ஒழுங்குபடுத்தும் பணியிலும் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். அதேபோல, பட்டாசு கடைகள் முன், ஏராளமானோர் திரண்டு பட்டாசுகளை வாங்கினர்.
கிருஷ்ணகிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து, தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு பண்டிகையை கொண்டாட சென்ற மக்களால், அனைத்து பஸ்களிலும் கூட்டம் அலைமோதியது.