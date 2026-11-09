தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பூஜை பொருள் வாங்க குவிந்த மக்கள்
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பூஜை பொருள் வாங்க குவிந்த மக்கள்
UPDATED : நவ 09, 2026 01:34 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:58 AM
கிருஷ்ணகிரி: தீபாவளி பண்டிகை மற்றும் கேதார கவுரி நோன்பையொட்டி, நேற்று பூஜை பொருட்களை வாங்க மக்கள் குவிந்தனர்.
தமிழகம் முழுவதும் நேற்று தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. தொடர்ந்து கேதார கவுரி நோன்பும் கடைபிடிக்கப்பட்டது.
அமாவாசை நேற்று பகல், 12:00 மணிக்கு துவங்கி இன்று பகல், 12:46 மணி வரை உள்ளதால், நேற்றே பெரும்பாலான மக்கள் கேதார கவுரி நோன்பை கடைபிடித்தனர். இதையொட்டி, நேற்று காலை, கிருஷ்ணகிரி புதுப்பேட்டை ரவுண்டானா பகுதியில், பட்டாசு, நோன்பு கயிறு, கொட்டப்பாக்கு, கொம்பு மஞ்சள், பானை, முறம், வாழைப்பழம், பூக்கள் மற்றும் பூஜை பொருட்களை வாங்க, பொதுமக்கள் குவிந்தனர். மேலும் அதிரசம் செய்ய, கொட்டை அரிசி, வெல்லம், எள்ளு, சமையல் எண்ணெய் போன்றவையும் அதிகளவில் விற்பனையானது. கடந்த, 3 மாதங்களாக அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை, பல மடங்கு உயர்ந்திருந்தாலும், பொருட்களை வாங்க, பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டினர். இதனால், காலை முதல், சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. போலீசார் போக்குவரத்தை சரிசெய்தனர். இந்த முறை தீபாவளிக்கு, 3 நாள் அரசு விடுமுறை என்பதால், பொதுமக்கள் பலர், தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் திரும்பியதால், நகரின் பல இடங்களில், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.