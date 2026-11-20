ADDED : நவ 20, 2026 01:29 AM
ஓசூர்: அஞ்செட்டி வனப்பகுதியில் இருந்து வெளியேறிய யானைகள் அப்பகுதியிலுள்ள சாலைகளில் சுற்றித்திரிவதால் பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் பீதியடைந்துள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் வனத்தை ஒட்டிய பகுதிகளில் நவ., டிச., மாதங்களில் யானைகள் ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு இடம்பெயர்ந்து செல்லும். அச்சமயத்தில் யானைகளால் விவசாயிகள் பாதிப்படைகின்றனர். அஞ்செட்டி வனச்சரகத்தையொட்டிய பகுதி சாலைகளில் யானைகள் சுற்றித்திரிவதால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் பீதியடைந்து வருகின்றனர். நேற்று மதியம், குந்துக்கோட்டை அருகே தேன்கனிக்கோட்டை - அஞ்செட்டி சாலையில், குந்துக்கோட்டை கணவாய் பகுதியில் இருந்து அஞ்செட்டி எஸ்.வளைவு செல்லும் சாலையில் யானைகள் கூட்டமாக நின்றன. அவ்வழியாக டூவீலர் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் சென்றோர், யானை கூட்டத்தை பார்த்து, வாகனங்களை சாலையோரம் நிறுத்தினர். யானைகள் கூட்டம் சாலையை கடந்து சென்றவுடன், அச்சத்துடன் வாகனங்களை எடுத்து சென்றனர்.
யானை கூட்டத்தை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்டும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சாலைகளில் சுற்றித்
திரியும் யானைகளுக்கு அருகில் சென்று மொபைல்போனில் 'செல்பி' எடுப்பதோ, ஹாரன் அடித்து தொந்தரவு செய்வதோ வேண்டாமென, வாகன ஓட்டிகளுக்கு வனத்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.