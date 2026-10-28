சாலையில் நாற்று நட்டு மக்கள் நுாதன போராட்டம்

ADDED : அக் 28, 2026 05:51 AM
ஊத்தங்கரை: ஊத்தங்கரை அடுத்த, நாப்பிராம்பட்டி கிராமத்தில் கடந்த, 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, சீரமைக்கப்படாமல், மண் சாலையாக மாறியுள்ள சாலையை சீரமைத்து தரக்கோரி, 50-க்கும் மேற்-பட்டோர் நேற்று சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து மழையால் சேறும் சகதியுமாக காணப்பட்ட சாலையில் நெல் நடவு செய்து, நுாதன முறையில் தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர்.
ஊத்தங்கரை அடுத்த, வண்டிக்காரன்கொட்டாய் முதல் வசந்தபுரம் கிராமம் வரை, 3 கி.மீ., துாரத்திற்கு தார்ச்சாலை, கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பராமரிப்பின்றி குண்டும், குழியுமாக ஜல்லி பெயர்ந்து, தற்போது மண் சாலையாக மாறியுள்ளது. இச்சாலையை நாப்பிராம்பட்டி, மாறன்கொட்டாய், வசந்தபுரம், காணம்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள், மாணவர்கள், வேலைக்கு செல்வோர், விவசாயிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் இச்சாலையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.தற்போது மழைக்காலம் என்பதால், சாலை முழுவதும் சேறும், சகதியுமாக காணப்படுகிறது. இதனால், பைக்கில் செல்வோர் நிலைதடுமாறி விழுந்து காயமடைகின்றனர்.
இதுகுறித்து, பி.டி.ஓ., அலுவலகம் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பலமுறை மனு அளித்தும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அதிருப்தியடைந்த கிராம மக்கள், நேற்று காலை, 9:00 மணிக்கு, கிராமத்திற்கு வந்த டவுன் பஸ்சை வழிமறித்து, சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர், மழைநீருடன் சேறும் சகதி-யுமாக காணப்பட்ட மண் சாலை யில் இறங்கி, நெல் நடவு செய்து, நுாதன முறையில் தங்களது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர்.
அவர்களிடம், ஊத்தங்கரை போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, சாலையை விரைந்து சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறியதால், மக்கள் சாலை மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.