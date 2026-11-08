ராமநாயக்கன் ஏரியில் கலக்கும் கழிவுநீர் துர்நாற்றத்திற்கு மத்தியில் மக்கள் 'வாக்கிங்'
ராமநாயக்கன் ஏரியில் கலக்கும் கழிவுநீர் துர்நாற்றத்திற்கு மத்தியில் மக்கள் 'வாக்கிங்'
ADDED : நவ 07, 2026 03:43 AM
ஓசூர்; ஓசூர், ராமநாயக்கன் ஏரியில் நேரடியாக கழிவுநீர் கலப்பதால், துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
ஓசூர் நகரின் மத்தியில் ராமநாயக்கன் ஏரி உள்ளது. நகரின்
நிலத்தடி நீர்மட்டத்திற்கு உதவியாக உள்ள ஏரியை துார்வாரி ஆழப்படுத்தி, படகு சவாரி விட மாநகராட்சி நிர்வாகம் முடிவு செய்தது. இதற்காக உலக வங்கியிடம் இருந்து, 23.41 கோடி ரூபாய் நிதியுதவி பெறப்பட்டு, 2020ல், அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் இப்பணி
துவங்கப்பட்டது.
ஏரியில், 5 இடங்களில் ஐ லேண்ட் போன்ற குட்டி தீவு ஏற்படுத்தி, அங்கு படகு சவாரி செல்லும் மக்கள் அமர இருக்கை, கடைகள் மற்றும் ஏரிக்கரையில் நிழற்கூடையுடன் நடைபாதை, வியூ பாயின்ட், கழிவறை போன்ற வசதிகள் செய்யப்பட்டன.
மேலும், ஏரிக்குள் சாந்தி நகர் உட்பட நகரின் பல்வேறு பகுதிகளின் கழிவு நீரை தடுத்து, ஏரி கரைகளின் இருபுறமும், காலை, மாலை நேரங்களில் மக்கள் வாக்கிங் செல்லும் வகையில் நடைபாதை அமைக்கப்பட்டது. ஆனால், ராமநாயக்கன் ஏரிக்குள் நேரடியாக குடியிருப்பு பகுதியின் கழிவுநீர் கலந்து வருகிறது. இதனால், ஏரி நீர் மாசடைந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது. ஆகாய தாமரை ஆக்கிரமிப்பு அதிகமாக உள்ளது. ஏரிக்கரையில் வாக்கிங் செல்லும் மக்கள் துர்நாற்றத்தால் அவதியடைகின்றனர்.
ஏரியை அழகுப்படுத்தும் பணிக்கு, 23.41 கோடி ரூபாயும், அதற்கு நீர் ஆதாரமாக உள்ள அந்திவாடி, கர்னுார், கல்கேரி ஏரிகளை துார்வார, 10.56 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. மொத்தம், 33.97 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், ராமநாயக்கன் ஏரி உள்பட மற்ற ஏரிகளும் மோசமான நிலையில் தான்
உள்ளன.
இதற்கிடையே, ஓசூர் நகரில் அமைக்கப்படும் பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்காக, ராமநாயக்கன் ஏரி அருகே சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைத்து தினமும், 20.13 எம்.எல்.டி., நீரை சுத்திகரிப்பு செய்து, ஏரியில் விட மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கும் மக்கள் மத்தியில் எதிர்ப்பு உள்ளது
குறிப்பிடத்தக்கது.