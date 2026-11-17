வீட்டுமனை பட்டா வழங்கிய இடத்தை முறையாக நில அளவீடு செய்து தர மனு
வீட்டுமனை பட்டா வழங்கிய இடத்தை முறையாக நில அளவீடு செய்து தர மனு
ADDED : நவ 16, 2026 03:32 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பாரூர் பஞ்.,க்கு உட்பட்ட பொதுமக்கள், மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமாரிடம் அளித்த கோரிக்கை மனுவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
பாரூர் பஞ்.,க்கு உட்பட்ட பனந்தோப்பு பகுதியில், ஒரு ஏக்கர் அளவிலான நிலத்தில், 43 பேருக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா கடந்தாண்டு வழங்கப்பட்டது. இதில், நில அளவீடு செய்து தரக்கோரி வைத்த கோரிக்கையால், நேற்று முன்தினம் அலுவலர்கள் நில அளவீட்டு பணிகளை மேற்கொண்டனர். ஆனால் நில அளவீட்டிற்குரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றாமலும், முட்புதர்கள் மண்டியுள்ள இடத்தில் அப்படியே கற்கள் நட்டும், குண்டும் குழியாக உள்ளது. இங்கு நிலம் ஒதுக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழிப்பாதை எங்குள்ளது என்பதும் தெரியவில்லை. இது குறித்து கேட்டபோது, வருவாய்துறை அதிகாரிகள் அலட்சியமாக பதில் கூறி சென்றனர்.
இது குறித்து விசாரித்து, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் வீட்டுமனை பட்டா வழங்கிய இடத்தை சுத்தம் செய்து, முறையாகவும், வீட்டுமனைகளுக்கு பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் வழிப்பாதையும் அளவீடு செய்து கொடுக்க வேண்டும். பயனீட்டாளர்களுக்கு அவர்களது நிலத்தை அளந்து கொடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவித்துள்ளனர்.