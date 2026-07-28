/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ 'ஜாப் கார்டு' பெற்றவர்களுக்கு வேலை வழங்கக்கோரி மனு
'ஜாப் கார்டு' பெற்றவர்களுக்கு வேலை வழங்கக்கோரி மனு
'ஜாப் கார்டு' பெற்றவர்களுக்கு வேலை வழங்கக்கோரி மனு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 06:00 AM
அ நிறம் | அளவு
கிருஷ்ணகிரி; வி.பி.ஜி., ராம்ஜி, 100 நாள் வேலை திட்டத்தில், ஜாப் கார்டு பெற்ற அனைவருக்கும் வேலை வழங்க வேண்டும் எனக்கோரி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூர் தாலுகா, பட்லப்பள்ளி பஞ்., செயலாளர் செந்திலிடம், இ.கம்யூ., கட்சி வட்ட தலைவர் சார்லஸ் தலைமையில், வட்ட குழு உறுப்பினர்கள் கல்பனா, சரிதா ஆகியோர் முன்-னிலையில் கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
இதில், மாவட்ட விவசாய தொழிலாளர் சங்க தலைவர் கண்ணு, இந்த திட்டத்தை விளக்கிப் பேசி, அனைவரிடமும் மனுவைப் பெற்று வழங்-கினார். வட்ட செயலாளர் பரமசிவம் உள்பட பலர் உடன் இருந்தனர்.