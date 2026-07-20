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டிரைவர் கண்ணில் பட்ட பெட்ரோல்; பங்க் ஊழியர் மீது வழக்கு பதிவு

டிரைவர் கண்ணில் பட்ட பெட்ரோல்; பங்க் ஊழியர் மீது வழக்கு பதிவு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:50 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:50 AM

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கிருஷ்ணகிரி: டிரைவர் கண்ணில் பெட்ரோல் பட்டு பாதிப்பு ஏற்பட்டதால், பங்க் ஊழியர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், குருபரப்பள்ளி அருகே குப்பச்சிப்-பாறை விநாயகர் தெருவை சேர்ந்தவர் மூர்த்தி, 42, டிரைவர்; கடந்த, 12ம் தேதி மதியம், 3:00 மணிக்கு குந்தாரப்பள்ளியில் உள்ள எச்.பி., பங்க்கில் பெட்ரோல் கேட்டார். அதற்கு, பம்ப் பழுது பார்க்கப்படுவதாகவும், சரி செய்த பின் பெட்ரோல் தருவ-தாகவும் ஊழியர்கள் கூறினர். அதனால் மூர்த்தி அங்கிருந்து சென்றார்.இந்நிலையில் அப்பகுதி மக்கள் சிலர், பங்க்கில் பெட்ரோல் கிடைப்பதாக கூறியதால், மாலை, 5:00 மணிக்கு, மூர்த்தி மீண்டும் பங்க்கிற்கு சென்று, எனக்கு ஏன் பெட்ரோல் தரவில்லை என கேட்டார். அதனால், பெட்ரோல் பங்க்கில் பணியில் இருந்த குப்பச்சிப்பாறையை சேர்ந்த ராமமூர்த்தி, 45, என்பவருக்கும், மூர்த்திக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

இதில் ஆத்திரமடைந்த ராமமூர்த்தி, தகாத வார்த்தையால் மூர்த்-தியை திட்டினார். அப்போது, எதிர்பாராதவிதமாக ராமமூர்த்தி திரும்பிய போது, மூர்த்தியின் இடது கண்ணில் பெட்ரோல் பட்டு, கண்ணில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

அதற்காக சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவரது புகார்படி, பங்க் ஊழியர் ராமமூர்த்தி மீது வழக்கு பதிந்து, குருபரப்பள்ளி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

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