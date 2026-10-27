சின்னஏரியில் காய்ந்த ஆகாயத்தாமரை துர்நாற்றம் வீசுவதால் அகற்ற கோரிக்கை
சின்னஏரியில் காய்ந்த ஆகாயத்தாமரை துர்நாற்றம் வீசுவதால் அகற்ற கோரிக்கை
ADDED : செப் 29, 2026 06:27 AM
கிருஷ்ணகிரி; சின்னஏரியில் காய்ந்த ஆகாயத்தாமரையால் துர்-நாற்றம் வீசுவதால், அதை அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில், 16 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள சின்ன ஏரிக்கு, கிருஷ்ணகிரி மலையில் இருந்து மழை காலங்-களில் தண்ணீர் வரத்து இருக்கும். ஏரியில் தேங்கும் நீரால், பழையபேட்டை பகுதியில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான வீடுகளின் ஆழ்துளை கிணறுகளுக்கும், நிலத்தடி நீர்மட்டத்திற்கு, நீர் ஆதாரமாக உள்ளது. கடந்த, 4 மாதங்களுக்கு முன் பெய்த மழையால் சின்ன ஏரியில் தண்ணீர் தேங்கியது. இதில் கடந்த, 2 மாதங்களாக ஆகாயத் தாமரை செடிகள் வளர்ந்துள்ளன. ஆனால் ஆகாயத் தாமரையை அகற்றாததால், தற்போது வெளுத்து வாங்கும் வெயிலுக்கு ஆகாயத்தாமரை செடிகள் காய்ந்து வருகின்றன. ஏற்கனவே தண்ணீர் வெளியே தெரியாதவாறு ஆகாயத்தாமரைகள் வளர்ந்தி-ருந்த நிலையில், தற்போது காய்ந்து வருவதால், கடும் துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது.
மேலும் ஆகாயத்தாமரை செடியின் அடியில் மீன்கள் இறந்து வருவதாலும், துர்நாற்றம் வீசுவ-தாக அப்பகுதி மக்கள் பல முறை புகார் தெரி-வித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே சின்னஏரியில் காய்ந்து வரும் ஆகாயத் தாமரையை உடனே அகற்ற வேண்டும் என்று பொதுமக்கள், மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு கோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.