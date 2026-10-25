மாணவியை தனிமையில் சந்தித்த டிரைவர் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்த போலீசார்
மாணவியை தனிமையில் சந்தித்த டிரைவர் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்த போலீசார்
ADDED : அக் 24, 2026 04:13 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ராயக்கோட்டை பழையூர் மேல்வீதியை சேர்ந்தவர் தங்கராஜ், 21. டிப்பர் டிரைவராக வேலை செய்கிறார்; இவ-ருக்கும், அரசு பள்ளியில் பிளஸ் 2 படிக்கும், 17 வயது மாணவிக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டு, 2 ஆண்டு-களாக காதலித்து வந்தனர். நேற்று காலை மாணவி பள்ளிக்கு செல்லாமல் வீட்டில் தனியாக இருந்தார். இதையறிந்த டிரைவர் தங்கராஜ், காலை, 9:30 மணிக்கு மாணவியின் வீட்டிற்குள் நுழைந்து, கதவை உட்புறமாக தாழிட்டு கொண்டு, மாணவியுடன் பேசி கொண்டிருந்தார். அந்த நேரத்தில் வேலைக்கு சென்ற மாணவியின் தந்தை திரும்பி வந்து கதவை தட்டினார்.
மாணவி கதவை திறந்த நிலையில், தனது வேலைக்கு தேவையான பொருள், கட்டிலுக்கு அடியில் இருப்பதை அறிந்த மாணவியின் தந்தை, கீழே குனிந்து பார்த்த போது, கட்டிலுக்கு அடியில் டிரைவர் தங்கராஜ் மறைந்திருந்தார். அவரை பிடித்து விசாரித்த போது, மாணவியை பார்க்க வீட்டிற்கு வந்ததாக கூறினார். இது தொடர்பாக, மாணவியின் தந்தை, ஓசூர் அனைத்து மகளிர் ஸ்டேஷனில் புகார் செய்தார். போக்சோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிந்த போலீசார், தங்கராஜை கைது செய்தனர்.