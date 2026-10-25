/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ சிறுமியை திருமணம் செய்தவர் உள்பட 4 பேர் மீது போக்சோ
சிறுமியை திருமணம் செய்தவர் உள்பட 4 பேர் மீது போக்சோ
சிறுமியை திருமணம் செய்தவர் உள்பட 4 பேர் மீது போக்சோ
ADDED : அக் 24, 2026 04:11 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி தாலுகா, சிகர-மாகனப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் அனுமந்தராயா, 23. டிரைவர்; இவருக்கும், 17 வயது சிறுமிக்கும் கடந்த மே, 7ம் தேதி, எலசப்பள்ளியில் உள்ள புது லிங்கேஸ்வர சுவாமி கோவிலில், இருவீட்டார் சம்மதத்துடன் திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்-டது.
இந்நிலையில் அந்த சிறுமி, மூன்று மாத கர்ப்பி-ணியானார். இதையறிந்த ஓசூர் அனைத்து மகளிர் போலீசார், சிறுமியிடம் நேற்று முன்தினம் புகார் பெற்று, அவரை
திருமணம் செய்த
அனுமந்தராயா, அவரது தாய் சரஸ்வதியம்மா, 45, சிறுமியின் தந்தை சிவப்பா, 50, தாய் நாக-வேணி, 42, ஆகிய 4 பேர் மீது, போக்சோ சட்-டத்தில் வழக்கு பதிந்து
விசாரிக்கின்றனர்.