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இளம்பெண்ணுக்கு திருமணம் தொழிலாளி மீது 'போக்சோ'

இளம்பெண்ணுக்கு திருமணம் தொழிலாளி மீது 'போக்சோ'

ADDED : நவ 12, 2026 01:50 AM

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ADDED : நவ 12, 2026 01:50 AM

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கிருஷ்ணகிரி: பர்கூர் அடுத்த வெங்கடசமுத்திரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சதீஷ், 27, கூலித்தொழிலாளி. இவர், 17 வயது இளம்பெண்ணை காதலித்து

வந்துள்ளார்.

கடந்த, 5 மாதங்களுக்கு முன், பெற்றோருக்கு தெரியாமல் அப்பெண்ணை திருமணம் செய்துள்ளார். தற்போது இளம்பெண் கர்ப்பமாக உள்ளார். இது குறித்து அப்பெண்ணின் பெற்றோர் புகார் படி, பர்கூர் அனைத்து மகளிர் போலீசார், சதீஷ் மீது போக்சோ பிரிவில் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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