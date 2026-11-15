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மண் கடத்த முயன்ற பொக்லைன், லாரி பறிமுதல்

மண் கடத்த முயன்ற பொக்லைன், லாரி பறிமுதல்

ADDED : நவ 14, 2026 04:35 AM

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ADDED : நவ 14, 2026 04:35 AM

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கிருஷ்ணகிரி: பர்கூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில், நேற்று முன்தினம் வருவாய்துறையினர் ரோந்து சென்றனர்.

அப்போது, சின்ன மல்லப்பாடி அருகே பக்தவச்சலம் என்பவரது நிலத்தில் இருந்து, பொக்லைன் உதவியுடன் லாரியில் மண் கடத்த முயன்றது தெரிந்தது.அதிகாரிகள் வருவதை பார்த்தவுடன், வாகனங்களை விட்டு விட்டு மண் கடத்த முயன்றவர்கள் தப்பி ஓடினர். மல்லப்பாடி வி.ஏ.ஓ., மரகதம் அளித்த புகாரின்படி, பர்கூர் போலீசார், பொக்லைன் மற்றும் 2 யூனிட் மண்ணுடன் லாரியை பறிமுதல் செய்து, தப்பி ஓடியவர்களை தேடி வருகின்றனர்.

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