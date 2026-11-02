குற்ற செயல்களுக்கு பயன்பட்ட கார் போலீசார் கைப்பற்றி விசாரணை
குற்ற செயல்களுக்கு பயன்பட்ட கார் போலீசார் கைப்பற்றி விசாரணை
UPDATED : நவ 01, 2026 09:29 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
தளி: தளி அருகே, போலி பதிவு எண்ணுடன் மர்ம கும்பல் விட்டு சென்ற கார், குற்ற செயல்களுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதை போலீசார் உறுதி செய்துள்ளனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கெம்பட்டி சோதனைச்சாவடி அருகே, கர்நாடக மாநில பதிவெண் கொண்ட 'டாடா சுமோ' கார், நீண்ட நாட்களாக நிற்பதாக, தளி போலீசாருக்கு நேற்று (அக்.,31) தகவல் கிடைத்தது.
காரை கைப்பற்றி, போலீசார் சோதனை செய்தனர். இரும்பு வெட்டும் கருவி, இரு இரும்பு கம்பிகள், கத்திகள், குரங்கு குல்லா ஆகியவை காருக்குள் இருந்தன. திருட்டில் ஈடுபடும் கும்பல் காரை விட்டு சென்றிருக்கலாம் என, சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
காரின் பதிவெண்ணை கொண்டு விசாரித்தபோது, போலி என தெரியவந்தது. இதனால், குற்ற செயல்களுக்கு கார் பயன்படுத்தப்பட்டு இருப்பதை போலீசார் உறுதி செய்துள்ளனர். 'சி.சி.டி.வி' கேமரா காட்சிகளை கொண்டு, மர்ம கும்பலை தேடி வருகின்றனர்.