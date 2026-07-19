குடிநீர் கேட்டு சாலை மறியல் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை
குடிநீர் கேட்டு சாலை மறியல் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:12 AM
சூளகிரி: சூளகிரி அருகே, குடிநீர் கேட்டு காலி குடங்களுடன் பொது-மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி ஒன்றியம், பஸ்தலப்பள்ளி கிராமத்தில், 300க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இப்பகுதி மக்களுக்கு, குடிநீர் வினியோகம் செய்ய இரு போர்வெல்கள் உள்-ளன. அதில் ஒரு போர்வெல் பட்டா நிலத்தில் அமைக்கப்பட்டு விட்டதால், தனிநபர்கள் தண்ணீர் எடுத்து வினியோகம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர். அதனால், அதிலிருந்து குடிநீர் வினி-யோகம் செய்ய முடியவில்லை. ஒரே ஒரு போர்வெல்லில் இருந்து மட்டுமே குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படும் நிலையில், 200க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளுக்கு முறையாக குடிநீர் செல்வ-தில்லை.
கடந்த ஓராண்டாக இப்பிரச்னை இருந்த போதும், ஒன்றிய நிர்வாகம் கண்டுகொள்ள-வில்லை. இதனால் ஆத்திரமடைந்த, 50க்கும் மேற்பட்ட மக்கள், மா.கம்யூ., கட்சியின் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட தலைவர் முருகேஷ் தலைமையில், ஒட்டையனுார் - காலிங்க-வரம் சாலையில் நேற்று காலை, 11:00 மணி முதல், மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
காலி குடங்களுடன் குழந்தைகளும் போராட்டத்தில் பங்கேற்-றனர். சூளகிரி ஒன்றிய அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தைக்கு வரா-ததால் மதியம், 2:30 மணி வரை போராட்டம் நடந்தது. அதனால் அவ்வழியாக வாகன போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. சூளகிரி போலீசார் பேச்சு
வார்த்தை நடத்தி, குடிநீர் பிரச்னையை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர். அதனால் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.