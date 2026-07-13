ஓசூரிலுள்ள பார்சல் சர்வீஸ் நிறுவனங்களில் மோப்ப நாய் உதவியுடன் போலீசார் சோதனை
ஓசூரிலுள்ள பார்சல் சர்வீஸ் நிறுவனங்களில் மோப்ப நாய் உதவியுடன் போலீசார் சோதனை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:25 AM
ஓசூர்: ஓசூர் நகரம் தமிழக எல்லையில் அமைந்துள்ளதால், இவ்வழி-யாக போதை பொருட்கள் கடத்தல் அதிகமாக நடக்கிறது. கர்நா-டகா மாநிலம், பெங்களூரு மற்றும் வட மாநிலங்களிலிருந்து, புகையிலை பொருட்கள், கஞ்சா, கோகைன், போதை மாத்தி-ரைகள் போன்றவற்றை, கார், பைக், தனியார் ஆம்னி பஸ்களில், பயணிகள் போர்வையில் தனிநபர்கள் கடத்தி செல்கின்றனர்.
ஓசூரில், வட மாநில தொழிலாளர்கள் அதிகளவில் உள்ளதால், அங்கிருந்து கஞ்சாவை கடத்தி வந்து, சிறிய பொட்டலங்களாக மாற்றி விற்பனை நடக்கிறது. இதுதவிர, பார்சல் சர்வீஸ்கள் மூல-மாக, கஞ்சா, போதை பொருட்கள் ஓசூர் வழியாக பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவதும் நடக்கிறது. இதையடுத்து, ஓசூர் டி.எஸ்.பி., பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர்கள் பிரகாஷ், முரளி மற்றும் போலீசார், பார்சல் சர்-வீஸ்களில் நேற்று மோப்ப நாய் 'ஜாக்' உதவியுடன் சோதனை செய்தனர்.கர்னுார் பகுதியில், வட மாநில தொழிலாளர்கள் தங்கி-யிருந்த இடங்களில், போதை பொருட்கள், கஞ்சா உள்ளதா என, மத்திகிரி போலீசார் நேற்று சோதனை செய்தனர்.